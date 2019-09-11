Курск, , 17:10 — REGNUM В Курской области сотрудники полиции нашли без вести пропавшую пенсионерку. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Курской области.

Информация о пропаже 89-летней пенсионерки в полицию поступила от её дочери, проживающей в Суджанском районе. Пожилая женщина ушла из дома и не вернулась.

Территориальный отдел полиции организовал поисковую операцию. Поиски продолжались всю ночь. К утру одна из поисковых групп в составе оперативника уголовного розыска и сотрудника изолятора временного содержания в лесу в 3 километрах от дома пропавшей нашли пенсионерку в беспомощном состоянии. Всю ночь она провела под деревом, так как передвигаться больше не могла.

Женщина была настолько обессилена, что не могла самостоятельно передвигаться. Сотрудники правоохранительных органов донесли её до ближайшего транспорта и доставили в медицинское учреждение. Там ей оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни пенсионерки ничто не угрожает, она уже вернулась домой.