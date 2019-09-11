Новочеркасск, Ростовская область, , 16:49 — REGNUM К месту пожара, который вспыхнул около полудня под Ростовом-на-Дону, прибыл пожарный поезд. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ 11 сентября.

ИА REGNUM ранее сообщало, что площадь пожара на улице Макаренко в Новочеркасске увеличилась до 800 кв. метров. Сухая трава горит на четырёх участках.

На месте пожара работают 53 человека и 21 единица специальной техники.

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