Новочеркасск, Ростовская область, 11 сентября 2019, 16:49 — REGNUM К месту пожара, который вспыхнул около полудня под Ростовом-на-Дону, прибыл пожарный поезд. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ 11 сентября.
ИА REGNUM ранее сообщало, что площадь пожара на улице Макаренко в Новочеркасске увеличилась до 800 кв. метров. Сухая трава горит на четырёх участках.
На месте пожара работают 53 человека и 21 единица специальной техники.
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