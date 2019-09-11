Великий Новгород, , 16:26 — REGNUM В Новгородской области две больницы — Новгородская областная клиническая больница и Валдайская центральная районная больница — проиграли суд по делу о гибели пациента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского районного суда, жительница города Валдай просила взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда за гибель её 39-летнего сына. Представители ответчиков исковые требования не признали.

Мужчина скончался 24 июня 2016 года. Как выяснилось в суде, ещё в мае 2016 года он обратился в Валдайскую ЦРБ с жалобами на зубную боль, ему было назначено медикаментозное консервативное лечение противовоспалительными препаратами. Самочувствие пациента ухудшилось, но ему продолжали консервативное лечение. Через шесть дней после первого обращения больного направили на госпитализацию в областную больницу для хирургического лечения, где ему вновь назначили консервативное лечение и только через неделю провели операцию по удалению больного зуба и вскрытию абсцесса подчелюстной области. «В последующие несколько дней в связи с развитием гнойного медиастинита провели еще несколько операций. 24 июня 2016 года пациент умер в отделении реанимации больницы», — сообщается в материалах дела.

В 2017 году по этому факту было возбуждено уголовное дело, которое в мае 2019 года прекратили «в связи с отсутствием события преступлений» — в частности, в связи с тем, что врачи не предвидели возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействий). Однако суд пришёл к выводу о том, что смерть пациента наступила, в том числе, в результате недостаточных, а в некоторых случаях, неверных действий медицинского персонала обеих больниц.

«У суда не вызвал сомнений факт, что в результате ненадлежащего оказания пациенту медицинской помощи, а также последующей его смерти, мать умершего испытывала физические и нравственные страдания, в связи с чем ей причинен моральный вред, который подлежит компенсации», — отметили в суде.

Жительница Валдая просила суд изыскать с больниц почти 1 млн рублей, но суд решил исковое требование удовлетворить частично: с Новгородской областной больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей, с Валдайской ЦРБ — в размере 50 тыс. рублей.