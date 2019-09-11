Усмань, Липецкая область, , 16:22 — REGNUM Следователи Липецкой области разыскивают очевидцев ДТП с участием скутера, произошедшего 20 июня на трассе Усмань — село Завальное. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, авария произошла 20 июня в промежутке времени с 16:00 до 17:00 на третьем километре автодороги Усмань — село Завальное. Водитель скутера не справился с управлением, и скутер опрокинулся. В результате ДТП погиб 36-летний сотрудник УФСИН России по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся судебные экспертизы, и следователи ищут очевидцев ДТП, чтобы установить всего его обстоятельства.