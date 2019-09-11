Саратов, , 16:47 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения нескольких автомобилей в Саратове. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 13:30 мск на улице Политехнической в городе Саратове. Столкнулись пассажирская «Газель», следовавшая маршруту №63, и легковые автомобили Skoda, Faw, Geely и ВАЗ-2107.

По предварительным данным, пострадала женщина-водитель автомобиля Skoda. О состоянии пострадавшей не сообщается. Из-за ДТП на улице образовался затор.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка причин и обстоятельств аварии, уточняются детали произошедшего.

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