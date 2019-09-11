Волгоград, , 16:19 — REGNUM Специалист по активным продажам в одном из коммерческих банков Волгограда взимал дополнительную плату с клиентов при оформлении потребительских кредитов. Банкир убеждал людей, что деньги необходимы для оплаты дополнительного страхования, не предусмотренного договором. Судьбу мошенника решит суд, сообщили 11 сентября в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Следствие установило, что банкир после одобрения заявки на кредит изготавливал разовые локальные карты клиентов. С их помощью он снимал со счетов клиентов деньги через банкомат. С июля 2017 года по ноябрь 2018 года мужчина похитил у шести клиентов банка денежные средства в сумме от 6 до 20 тыс. рублей.

Мужчину обвиняют в кражах с причинением значительного ущерба гражданам, совершённых с банковских счетов. Свою вину бывший банкир признал частично. Уголовное дело направлено для рассмотрения Краснооктябрьский районный суд.