р-н Лебяжьевский, , 16:17 — REGNUM На ферме в Лебяжьевском районе Курганской области известь с давно не ремонтированного потолка сыпется прямо в молоко. Это и другие нарушения выявили инспекторы ветеринарного надзора при внеплановой проверке сельхозпредприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что помещение молочной фермы требует капитального ремонта. Дезинфекцию стен и потолков провести практически невозможно из-за разрухи. На окнах — следы насекомых и грязи.

Кроме того, сотрудники фермы не смогли представить документы, подтверждающие соответствие санитарным требованиям воды, которая используется при производстве продукции.

Были найдены нарушения и в содержании коров на ферме. Проверяющим не смогли представить сертификаты на корма, отсутствует убойно-санитарный пункт, предназначенный для вынужденного убоя животных.

В отношении должностного лица фермы было составлено несколько административных протоколов. Сельхозпредприятию выдано предписание об устранении нарушений в кратчайший срок.