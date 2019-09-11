Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону на 80-м году ушёл из жизни кандидат технических наук, профессор, бывший ректор РИСИ и депутат Законодательного собрания Ростовской области Виктор Шумейко.

Согласно биографической справке, размещённой на сайте Донского государственного технического университета, с 1987 по 2007 годы Виктор Шумейко занимал пост ректора Ростовского инженерно-строительного института, после чего был избран президентом вуза. С 2012 года он был завидующим кафедрой Строительства уникальных зданий и сооружений, с 2016 года — советником при ректорате ДГТУ.

Его трудовой стаж составил 53 года.

В 2004—2013 годах Шумейко избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области.