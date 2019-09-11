Новосибирск, , 16:06 — REGNUM Семиклассник из Искитимского района Новосибирской области признался, что сломал 13 памятников на кладбище в деревне Ургун.

«Семья проживает менее года в деревне. Удалось поговорить с его бабушкой и мальчиком, — цитируют «Вести Новосибирск» главу Евсинского сельсовета Искитимского района Алексея Колотия. — На наш взгляд, он не смог бы сделать этого один. Пока говорит, что один это сделал. Говорит, 13 памятников сломал».

Свой поступок, по словам главы сельсовета, он объяснил тем, что шёл мимо, устал, сел на скамейку, у него заболела голова и «на него что-то нашло».

Сообщается, что некоторые памятники были сломаны, другие повалены. Специалисты сейчас оценивают ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители деревни Ургун Искитимского района Новосибирской области сообщили о том, что на кладбище разрушено более 45 надгробий.

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