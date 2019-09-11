Пыталово, Псковская область, , 16:00 — REGNUM В Пыталовском районе Псковской области в лесу на границе с Латвией обнаружили и изъяли почти 14 тыс. пачек сигарет на сумму около 0,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, возбуждено уголовное дело по факту попытки контрабанды сигарет через таможенную границу.

Следствие подозревает в совершении преступления четырёх местных жителей, которые пытались продавать табачную продукцию вне пункта таможенного пропуска лицам, перешедшим границу со стороны Латвии.

«Максимальный размер наказания, предусмотренный законом за данное противоправное деяние, составляет пять лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время расследование продолжается.