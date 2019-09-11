Киров, , 15:48 — REGNUM В Кировской области регистрируют новые факты мошенничества. Так, пожилая кировчанка стала жертвой лжетерапевта, ещё две женщины — «будущих работодателей». Об этом сообщает УМВД по региону.

10 сентября жертвой мошенницы стала 83-летняя кировчанка. Она рассказала полицейским, что к ней в квартиру пришла незнакомая женщина, представившись терапевтом и заявив, что якобы является новым врачом на участке и пришла «делать осмотр».

«Под этим предлогом злоумышленница велела хозяйке лечь на кровать, а сама вышла в кухню, где совершила кражу 5 тысяч рублей», — говорят в полиции.

Правоохранители просят жителей региона «провести беседы со своими пожилыми родственниками, которые, в силу своего возраста и доверчивости, чаще всего становятся жертвами аферистов», представляющихся работниками социальных служб, коммунальных предприятий, медицинских учреждений.

Стражи порядка также зарегистрировали на днях ещё два заявления о мошенничестве, которые были совершены по схожей схеме. Одной из жертв стала 40-летняя кировчанка, которая нашла в интернете объявление с предложением заработка в качестве переводчика с иностранного языка. Во время разговора по телефону автор объявления представился «заместителем начальника одного из правоохранительных органов», назначив встречу. Пока женщина ехала на собеседование, мужчина попросил пополнить счета «служебных сотовых телефонов», пообещав отдать деньги при встрече — в результате кировчанка лишилась около 12 тыс. рублей. Несколькими часами позже в полицию обратилась ещё одна женщина, которая по схожей схеме пополнила после телефонного разговора счета мобильников «будущего начальника» на 10 тыс. рублей.