Гюмри, Армения, , 15:44 — REGNUM Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри. Об этом 11 сентября сообщается на сайте криминальной хроники Shamshyan.com.

Журналисты издания отмечают, что в отделение полиции по городу Гюмри поступил звонок от врачей скорой помощи, которые сообщили о том, что обнаружили тело молодого человека 23 лет в многоквартирном доме. Как стало известно позже, молодого человека звали Александр Бабушкин, он являлся военнослужащим 102-й российской военной базы.

На место происшествия прибыла оперативная группа следователей.

Напомним, 102-я российская военная база Южного военного округа дислоцирована в двух городах Армении — в Гюмри и в Ереване. База является важной составляющей российско-армянских отношений. Личный состав базы — более 4 тысяч военнослужащих.