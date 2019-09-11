Луганск, , 15:39 — REGNUM Компания «Укрзализныця» обратилась с жалобой к командованию 59-й бригады ВСУ, заявил 11 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, причиной жалобы стала порча железнодорожных платформ компании, на которых боевики ВСУ перевозили технику.

«По данным наших источников, 40% техники 59 бригады, прибывшей в зону ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM) находится в неисправном состоянии, в связи с чем, военнослужащие вынуждены волоком стаскивать машины с платформ, тем самым приводя их в негодность», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что у «Укрзализныци» нет новых платформ взамен испорченным боевиками 59-й бригады.

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