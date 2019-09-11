Луганск, 11 сентября 2019, 15:39 — REGNUM Компания «Укрзализныця» обратилась с жалобой к командованию 59-й бригады ВСУ, заявил 11 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, причиной жалобы стала порча железнодорожных платформ компании, на которых боевики ВСУ перевозили технику.
Филипоненко отметил, что у «Укрзализныци» нет новых платформ взамен испорченным боевиками 59-й бригады.
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