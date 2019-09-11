Бугульма, Татария, , 15:52 — REGNUM В Бугульминском районе Татарии из-за невнимательности женщины, управляющей автомобилем, погибла ее дочь. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, авария произошла около 16:00 по местному времени 10 сентября на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Аккуль-Акбаш. 33-летняя жительница города Бугульмы, находясь за рулем «ВАЗ 2112», пропустила грузовой поезд и начала движение, не дожидаясь выключения запрещающего знака семафора. В это время к переезду подъезжал другой грузовой поезд, который женщина не заметила.

Машинист применил экстренное торможение, но состав въехал в правый бок автомобиля. От столкновения пострадала находившаяся на заднем сидении машины 6-летняя дочь женщины. Она получила черепно-мозговую травму с переломом костей черепа. Утром 11 сентября девочка скончалась в больнице.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.