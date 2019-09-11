Луганск, , 15:36 — REGNUM В результате миномётного обстрела боевиками ВСУ группы сотоварищей погиб один боевик и ранены трое, заявил 11 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он рассказал, что командование 14-й бригады ВСУ распорядилось создать диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), но информация о её деятельности не была доведена до командиров других подразделений.

«В результате чего миномётный расчёт третьей механизированного батальона 14 омбр заметил передвижение украинской ДРГ в районе населённого пункта Новотошковское, принял её за разведгруппу Народной милиции, и открыл по огонь», — рассказал Филипоненко.

По его словам, в результате обстрела пострадали четыре боевика ВСУ. Один из них позже скончался в больнице города Северодонецк.

Как заявил представитель народной милиции ЛНР, ранее украинские формирования обстреляли из миномёта и гранатомётов посёлок Фрунзе. Результаты обстрела уточняются.

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