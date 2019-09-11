Новосибирск, 11 сентября 2019, 15:19 — REGNUM В Новосибирске суд вынес приговор по делу, которое было возбуждено после падения шкафов на учеников одной из школ города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 8 октября прошлого года во время урока на учениц одной из школ Новосибирска упали навесные шкафы. Их госпитализировали с ушибами, черепно-мозговыми травмами и подозрениями на переломы. По уголовному делу проходил мастер, который монтировал шкафы.
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Как отметили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по факту «Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 45-летний мужчина приговорён к двум годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года новосибирская школа № 82 заключила договор с мебельной фабрикой на поставку, сборку и установку навесных шкафов. Фабрика, в свою очередь, заключила договор с мужчиной, который выступил в качестве подрядчика. Он должен был изготовить, собрать и установить мебель. Как выяснилось, он просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии и, не прочистив отверстия, установил в них крепления не той длины и диаметра. К тому же для фиксации монтажных планок взял короткие шурупы-саморезы и мебельные шурупы и повесил на них шкафы, которые потом рухнули на пятерых учениц пятого класса школы.