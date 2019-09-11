Новосибирск, , 15:19 — REGNUM В Новосибирске суд вынес приговор по делу, которое было возбуждено после падения шкафов на учеников одной из школ города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 8 октября прошлого года во время урока на учениц одной из школ Новосибирска упали навесные шкафы. Их госпитализировали с ушибами, черепно-мозговыми травмами и подозрениями на переломы. По уголовному делу проходил мастер, который монтировал шкафы.

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