Омск, , 15:19 — REGNUM В Омской области следствие проводит проверку по информации о неоказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в региональном следственном управлении СКР.

По предварительным данным ведомства, в апреле 2019 года медики Калачинской центральной районной больницы отправили домой жительницу района — ветерана Великой Отечественной войны, сломавшую бедро. При этом сообщается, что медики не заметили второго перелома у женщины.

Помощь ветерану оказали лишь после того, как её родственники обратились в другое медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству волгоградского СУ СКР организовать доследственную проверку по факту нарушения прав 92-летнего инвалида. Фронтовику выставили необоснованный счёт за электроэнергию за несколько месяцев.

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