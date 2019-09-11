Варшава, , 15:05 — REGNUM Трое подозреваемых в избиении студентов из Израиля были задержаны полицией Варшавы. Один из них — гражданин одной из стран Бенилюкса, палестинец по происхождению. Двое других — граждане Нидерландов армянского происхождения. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает «Польское радио».

Как сообщил журналистам пресс-секретарь столичной полиции надкомиссар Сильвестр Марчак, дальнейшие следственные действия по данному делу будут проводиться в рамках международного сотрудничества.

Как уже сообщалось, в субботу 7 сентября около 5 часов четверо студентов из Израиля подверглись нападению, когда вышли из клуба на улице Твёрдой и ждали такси. По данным следствия, один из нападавших выкрикивал, что он палестинец, что не оставляет сомнений в том, что нападение связано с национальной принадлежностью потерпевших. Нападавшие кричали оскорбительные лозунги по отношению к Израилю и избивали израильских студентов, но никто не пришёл им на помощь.

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