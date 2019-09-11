Новочеркасск, Ростовская область, , 15:01 — REGNUM Главное управление МЧС России по Ростовской области усилилогруппировкуспасателей на месте крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске. В настоящее время в тушении принимают участие 30 человек и 12 единиц спецтехники, уточнили ИА REGNUM в ведомстве.

Угрозы населенному пункту нет, отметили в региональном управлении МЧС. В причинах пожара будут разбираться дознаватели. ⠀.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сухая трава загорелась в Новочеркасске на улице Макаренко около полудня. Начальная площадь возгорания составила 400 кв. м.

Ранее на Дону было объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

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