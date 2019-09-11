Вашингтон, , 16:19 — REGNUM 11 сентября потерпел крушение грузовой самолет недалеко от города Толидо (штат Огайо, США). ЧП произошло возле аэропорта Toledo Express. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение администрации аэропорта.

После падения самолет загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили огонь. Неизвестно, выжили ли два человека, находившиеся на борту.

По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.

В настоящее время выясняются причины аварии.