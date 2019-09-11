Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 14:41 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетним ребёнком. Уголовное дело против него направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия днём 29 июля 2019 года в одном из посёлков Пуровского района дети играли во дворе. К одной из малолетних девочек подошёл 45-летний мужчина и увлёк в безлюдное место, где совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемого заключили под стражу. В ходе следствия он признал свою вину.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).