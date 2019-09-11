Воронеж, , 14:34 — REGNUM Тендер на проведение работ по строительству сетей наружного освещения и электроснабжения на участке трассы М4 «Дон» в обход Павловска и села Лосево в Воронежской области объявило ГК «Российские автомобильные дороги», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на аукционную документацию.

Максимальная (начальная) стоимость контракта составляет 790 млн 392,8 тыс. рублей. Согласно документации, подрядчик должен провести работы по оборудованию наружного электрического освещения и элестроснабжения трассы на участке от 633 км до 715 км, провести работы по заземлению и молниезащите. Общая протяженность линий должна составить 71,1 км, на участке установят почти пять тысяч светодиодных светильников. Работы предстоит выполнить к марту 2020 года. Торги назначены на 7 октября.

Район села Лосево входит в число наиболее проблемных участков на трассе «Дон» в границах Воронежской области. Строительство автообхода стартовало в августе 2017 года. Как ожидается, в первые пять лет эксплуатации в сутки участок дороги сможет принимать до 12 тыс. автомобилей. Стоимость реализации проекта по данным на август 2017 года оценивалась в 60 млрд рублей.