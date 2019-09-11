Салехард, , 14:32 — REGNUM На Ямале осуждён мужчина, выступивший подставным генеральным директором предприятия. Он приговорён к обязательным работам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что в июне 2019 года 40-летний житель Салехарда предоставил знакомым свой паспорт для замены генерального директора коммерческой организации на него. При этом осужденный фирмой не управлял. В ходе следствия салехардец полностью признался в содеянном.

Мужчина признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»). Ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.