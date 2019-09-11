Оренбург, 11 сентября 2019, 14:26 — REGNUM В Оренбургской области на трассе Оренбург — Соль-Илецк произошло столкновение дух автомобилей. Есть жертва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с иномаркой. От удара «ВАЗ-2110» съехал в кювет.
В результате ДТП водитель отечественной машины скончался на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован. По факту смертельной аварии автоинспекция проводит проверку.