Первоуральск, Свердловская область, , 14:21 — REGNUM В Свердловской области на автотрассе под Первоуральском произошла погоня инспекторов ГИБДД за нарушителем на автомобиле Daewoo Matiz. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить «гонщика».

В управлении ГИБДД подтвердили изданию Е1 информацию о погоне со стрельбой, пообещав прокомментировать инцидент позже. По сведениям очевидцев, погоня началась на трассе под Первоуральском, а остановить автомобиль удалось уже в городе на проспекте Ильича. Сообщается, что после задержания злоумышленник был закован в наручники.

Отметим, что в сети интернет пользователи социальных сетей разместили фотографии обстрелянной машины. На них видны отверстия на нижней части капота и повреждённые шины задних колёс. О пострадавших во время инцидента не сообщается.