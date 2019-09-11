Калининград, , 14:23 — REGNUM Мертвого мужчину обнаружили в одном из биотуалетов Калининграда 11 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Сгоревшего человека нашли в кабинке возле одной из строек. В результате осмотра места происшествия следствие пришло к выводу о насильственном характере смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»).

Личность погибшего пока не установлена.