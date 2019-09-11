Калининград, 11 сентября 2019, 14:23 — REGNUM Мертвого мужчину обнаружили в одном из биотуалетов Калининграда 11 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Калининградской области.
Сгоревшего человека нашли в кабинке возле одной из строек. В результате осмотра места происшествия следствие пришло к выводу о насильственном характере смерти.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»).
Личность погибшего пока не установлена.