Курск, , 14:16 — REGNUM В Курске полицейские провели проверку после сообщений о массовой драке подростков на стадионе ЮЗГУ 9 сентября, сообщил портал «Курск Сегодня».

Местные жители писали в соцсетях, что 9 сентября на стадионе собралась толпа подростков, которые решили выяснить отношения. По словам очевидцев, участникам драки было не больше 15 лет. Все они разбежались, когда местные жители вызвали полицию.

В пресс-службе МВД заявили, что участников ЧП нашли и в драке участвовали только два человека — остальные были «группой поддержки». Поэтому произошедшее массовой дракой в полиции называть отказались. Пострадавшие в правоохранительные органы после драки не обращались.