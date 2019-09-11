Сургут, Югра, , 14:13 — REGNUM В Югре бывшая сотрудница Росреестра осуждена за взятки на общую сумму 2,6 млн рублей, которые она получала за сокращение сроков регистрации прав на недвижимость. Помимо этого признан виновным один из взяткодателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что в разные периоды 2016−2018 годы, будучи сотрудником Сургутского отдела Росреестра, женщина получала взятки за сокращение сроков принятия документов, проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость. Мзду ей несли предприниматели и риелторы. Периодически она делилась с деньгами с коллегой, от которой зависел результат, необходимый «заказчикам».

Суд признал бывшую сотрудницу Росреестра виновной в совершении 24 преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 2 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»). Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 250 тыс. рублей. Однако наказание отсрочено отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Также осуждён один из взяткодателей, который приговорён к 2,6 годам лишения свободы условно и к штрафу в 600 тыс. рублей.

Уголовные дела против второй сотрудницы Сургутского отдела Росреестра, других взяткодателей и посредников находятся на судебном рассмотрении.