Калиновка, Украина, 11 сентября 2019, 14:19 — REGNUM Очаги возгорания на территории арсенала возле села Калиновка Винницкой области ликвидированы, сообщили 11 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.
В ведомстве отметили, что угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории арсенала из-за возгорания сухой травы прогремели шесть взрывов.
Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе на Украине участились пожары на военных складах. Только по официальным данным, на конец 2018 года сгорело военное имущество на сумму более $2,5 млрд.
Последним крупнейшим ЧП подобного характера стал пожар на складе возле населённого пункта Ичня Черниговской области.
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