Калиновка, Украина, , 14:19 — REGNUM Очаги возгорания на территории арсенала возле села Калиновка Винницкой области ликвидированы, сообщили 11 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Оперативной группой во главе с первым заместителем начальника генерального штаба ВС Украины осуществлён облёт территории арсенала в посёлке Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдается задымление территории», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории арсенала из-за возгорания сухой травы прогремели шесть взрывов.

Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе на Украине участились пожары на военных складах. Только по официальным данным, на конец 2018 года сгорело военное имущество на сумму более $2,5 млрд.

Последним крупнейшим ЧП подобного характера стал пожар на складе возле населённого пункта Ичня Черниговской области.

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