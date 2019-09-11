Таллин, , 14:07 — REGNUM Полиция безопасности (КаПо) Эстонии в одном из районов Таллина провела спецоперацию, во время которой эвакуировали жильцов из 36 квартир. По сведениям эстонского издания Postimees, во время обыска в одной из квартир обнаружили схрон боеприпасов — жителям ночь на 11 сентября пришлось провести либо у родственников, либо в специально выделенном властями помещении.

Обнаружены боеприпасы к полуавтоматическому гранатомету, зенитной пушке и бортовому пулемету. «Скорее всего, местный житель занимался торговлей предметами времен Великой Отечественной войны, в том числе и взрывоопасными», — цитирует издание одного из очевидцев спецоперации.