Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:17 — REGNUM 25-летний владелец шиномонтажной мастерской в Новокузнецке обвиняется в убийстве человека. Об этом пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области сообщила 11 сентября.

Как предполагает следствие, ранее судимый житель Новокузнецка с друзьями в мае этого года распивал спиртные напитки в шиномонтажной мастерской, владельцем которой он является. Один из участников застолья повздорил со сторожем гаражного кооператива, который находится рядом, и пожаловался об этом хозяину мастерской.

По версии следствия, подозреваемый решил отомстить за друга и избил 55-летнего сторожа так, что тот от полученных травм умер на месте.

«Злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления и вынес тело потерпевшего на улицу, оставив его за зданием охранного помещения. Утром тело потерпевшего обнаружили прохожие, они вызвали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены очевидцы преступления, а затем установлен и задержан подозреваемый», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Несмотря на то, что обвиняемый отрицает свою вину и отказался от сотрудничества со следствием, правоохранители собрали необходимую доказательную базу для передачи дела в суд.