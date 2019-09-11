Калиновка, Украина, , 13:59 — REGNUM На складах министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошло несколько взрывов. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба минобороны Украины.

В сообщении пресс-службы говорится, что 11 сентября, около 11:30 по местному времени (совпадает с мск), очередными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи поселка городского типа Калиновка в Винницкой области.

«В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации», — говорится в сообщении пресс-службы украинского военного ведомства.

Также сообщается, что к месту происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым замначальника Генштаба ВСУ.

Кроме этого, отмечается, что на территории арсенала в Калиновке работают бригады специалистов, которые продолжают локализацию возгорания. При этом причиной задымления, по данным пресс-службы, стало возгорание около двух гектаров сухой травы. Пострадавших и угроз гражданскому населению нет.

Отметим, ранее, осенью 2018 года за взрывы на складах боеприпасов Минобороны Украины было привлечено к ответственности 75 человек, в том числе 20 генералов.