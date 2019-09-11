Уфа, , 13:50 — REGNUM Работу базовой станции сотовой связи приостановили на 30 суток судебные приставы Уфимского района Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба республиканского УФССП России.

В ближайший месяц вышка ПАО «ВымпелКом» принимать сигналы не будет.

По сообщению пресс-службы ведомства, при проверке ПАО «ВымпелКом» инспекторы Роспотребнадзора обнаружили неразрешенное размещение базовой станции сотовой связи «БШКР-Алексеевка-МТС». Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что ПАО «ВымпелКом» разместила и эксплуатировала данный передающий радиотехнический объект без согласования с надзорными органами.

В результате, работа системы передачи сигнала сотовой связи сроком была приостановлена на 30 суток, а ПАО «ВымпелКом» было привлечено к административной ответственности по с.6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно — эпидемиологических требований.