Волгоград, , 13:43 — REGNUM Доступ к 30 сайтам, на которых предлагалось приобрести фальшивые денежные купюры различного номинала, заблокировала прокуратура Волгограда. Предложение было адресовано всем желающим, поскольку ресурсы предназначались для свободного посещения. Как подчеркнули 11 сентября в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, подделка банкнот является уголовно наказуемым деянием.

Сайты обнаружило надзорное ведомство в рамках мониторинга интернета. Доступ к ресурсам был свободным для неограниченного круга пользователей. При этом за сбыт поддельных купюр предусмотрено уголовное наказание, а в Волгограде в 2019 году зарегистрировано более 130 фактов фальшивомонетничества.

Центральный районный суд Волгограда согласился с требованием прокурора — информация о возможности приобретения фальшивок и различных незаконных услуг признана запрещённой к распространению на территории России. Доступ на сайты заблокирован органами Роскомнадзора.