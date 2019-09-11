Иркутск, , 13:41 — REGNUM Жители Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения, в ближайшие двое суток вынуждены будут спасаться от холода. Об ухудшении погоды предупредили сегодня, 11 сентября, в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на областных синоптиков.

«12−14 сентября по области при прояснении ожидаются заморозки до — 3 °C, в северных районах 13−14 сентября до — 5°С», — сказано в официальном сообщении.

Помимо этого 12 сентября в Балаганском районе Приангарья ожидается чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сутками ранее синоптики говорили, что с 10 по 12 сентября в регионе может похолодать до минус 3 °C.

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