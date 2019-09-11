Ирбит, Свердловская область, , 13:40 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ирбитского района, которого подозревают в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло в машине дорожно-патрульной службы ГИБДД во время составления протокола в отношении гражданина. Задержанный ударил инспектора дорожной полиции, причинив боль и кровоподтёк.

Отметим, что перед этим гражданин был задержан в качестве участника ДТП. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что максимальная санкция за применение насилия по отношению к представителю власти предполагает до пяти лет лишения свободы.