Волгоград, 11 сентября 2019, 13:37 — REGNUM Видео с ДТП, в котором водитель автомобиля «ВАЗ 2115» повредил сразу два пассажирских транспортных средства, выложил Региональный центр управления транспортом по Волгоградской области.
Авария произошла вечером 10 сентября на улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде. Камеры видеонаблюдения захватила момент, когда «ВАЗ 2115» пытался проскочить между параллельно идущими автобусом и троллейбусом.
Опасный маневр успехом не увенчался, автомобиль задел оба транспортных средства. Причем лихача едва не вынесло на встречную полосу.
Пресс-служба администрации города сообщила, что в результате ДТП никто не пострадал.