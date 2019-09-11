Одесса, Украина, , 13:35 — REGNUM Старшему администратору отеля «Токио стар», в котором во время пожара погибли девять человек, объявили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».

"Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями ГУНП (Главного управления Национальной полиции — ИА REGNUM) в области в соответствии с требованиями закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля «Токио стар» в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Женщина, которой объявили о подозрении, работала в отеле с 2009 года. Она фактически руководила заведением, выполняя указания собственников отеля, а также передавал им вырученные деньги.

В прокуратуре отметили, что в ходе следствия в отеле были обнаружены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности.

«В июле 2019 года в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки», — рассказали правоохранители.

Напомним, пожар в отеле произошёл в ночь на 17 августа. В здании находилось около 200 человек. Девять из них погибли, включая одну гражданку Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после трагедии Киевский районный суд Одессы на два месяца оставил под стражей владельца «Токио стар».

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