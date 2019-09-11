Одесса, Украина, 11 сентября 2019, 13:35 — REGNUM Старшему администратору отеля «Токио стар», в котором во время пожара погибли девять человек, объявили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».
Женщина, которой объявили о подозрении, работала в отеле с 2009 года. Она фактически руководила заведением, выполняя указания собственников отеля, а также передавал им вырученные деньги.
В прокуратуре отметили, что в ходе следствия в отеле были обнаружены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности.
Напомним, пожар в отеле произошёл в ночь на 17 августа. В здании находилось около 200 человек. Девять из них погибли, включая одну гражданку Австралии.
Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после трагедии Киевский районный суд Одессы на два месяца оставил под стражей владельца «Токио стар».
Читайте также: Суд арестовал владельца горевшего отеля в Одессе