Бирилюсский район, Красноярский край, , 13:02 — REGNUM В Бирилюсском районе Красноярского края директор дома культуры получила судебный штраф «за халатное отношение к своим обязанностям», сообщили ИА REGNUM 11 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Ранее в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Установлено, что днём 23 декабря 2018 года семилетняя девочка из села Новобирилюссы возвращалась с подругой из школы. Девочки шли по территории местного дома культуры, где был расположен септик, закрытый лишь листом ДВП.

Наступив на лист ДВП, девочка упала в канализационный колодец. Глубина воды в септике была около двух метров. Подруга девочки позвала на помощь подростка, который вытащил ребёнка из воды. Температура воздуха в тот день опустилась до — 34 градусов. Пострадавшую девочку доставили в больницу с общим переохлаждением.

«В ходе следствия установлен и доказан факт халатности в действиях директора МБУК «Бирилюсский РДК», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, директор не обеспечила наличие стационарной крышки на горловине выгребной ямы. Она признала свою вину и возместила ущерб, причинённый здоровью ребёнка.

Уголовное дело направили в суд, который оштрафовал директора ДК на 10 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя ранее инцидент, следователи сделали вывод, что ребёнка спас пуховик, который как воздушная подушка помог ей удержаться на поверхности.

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