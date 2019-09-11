Москва, , 13:00 — REGNUM В Москве на станции «Университет» Сокольнической линии метро погиб мужчина, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:15, молодой человек упал с платформы на жёсткий путь. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа подобный инцидент произошел на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Мужчина упал под приближающийся поезд и погиб под колёсами.

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