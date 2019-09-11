Новочеркасск, Ростовская область, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области пожарные расчёты вновь борются с огнём. Сухая трава загорелась в Новочеркасске. Площадь возгорания составляет 400 кв. м, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 11 сентября.

Сообщение о пожаре на улице Макаренко поступило в 12:05 мск. К тушению пожара привлечено 19 человек и семь единиц техники.

Ранее донские спасатели объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

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