Алапаевск, Свердловская область, , 12:53 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет 50-летний житель Алапаевска, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшем её смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло 9 июня 2019 года. В тот день обвиняемый в ходе ссоры со своей сожительницей начал бить её рукояткой от веника, разбив её голову. В результате черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Как сообщил сам обвиняемый в ходе допроса, конфликт произошёл после того, как женщина поставила на плиту сковородку, налив в неё масла. Сама женщина после этого уснула. Между тем на раскаленной сковородке начало испаряться масло, заполнив квартиру дымом. Пару разбудили соседи, почувствовавшие запах гари. После этого мужчина пошёл выговаривать женщине за её проступок, и в результате разгорелась ссора.