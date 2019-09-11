Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 13:13 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата возбудили в Следственном комитете РФ (СКР) по Воронежской области по факту ДТП, в котором был сбит пешеход. Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба ведомства.

Авария произошла 28 августа на участке автомобильной дороги в Рамонском районе.

«По предварительным данным, … 68-летний депутат Совета народных депутатов одного из сельских поселений Воронежской области, управляя автомобилем марки «Нива Шевроле»… допустил наезд на 56-летнего пешехода, находившегося в момент наезда на правой по ходу движения обочине автомобильной дороге», — говорится в публикации от областного управления СК.

Сбитый мужчина получил травмы, которые квалифицировали, как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Следственные действия продолжаются.