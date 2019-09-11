Харьков, Украина, 11 сентября 2019, 12:52 — REGNUM Шесть учеников харьковской школы №155 заболели менингитом, сообщило 11 сентября издание «Комментарии».
Пятеро учеников шестого и восьмого класса заболели ещё на каникулах, один — через три дня после начала нового учебного года. Врачи предполагают, что дети могли общаться между собой вне школы. Все они находятся в инфекционной больнице.
В школе проведены противоэпидемиологические мероприятия.
Специалисты отметили, что менингит — это сезонное заболевание, вспышки которого обычно фиксируют в конце августа — начале сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Украине до сих пор не могут справиться с эпидемией кори, которая началась ещё в 2017 году.
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