Харьков, Украина, , 12:52 — REGNUM Шесть учеников харьковской школы №155 заболели менингитом, сообщило 11 сентября издание «Комментарии».

Пятеро учеников шестого и восьмого класса заболели ещё на каникулах, один — через три дня после начала нового учебного года. Врачи предполагают, что дети могли общаться между собой вне школы. Все они находятся в инфекционной больнице.

В школе проведены противоэпидемиологические мероприятия.

Специалисты отметили, что менингит — это сезонное заболевание, вспышки которого обычно фиксируют в конце августа — начале сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Украине до сих пор не могут справиться с эпидемией кори, которая началась ещё в 2017 году.

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