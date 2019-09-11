Красноярск, , 12:45 — REGNUM В Красноярске мужчина без определенного места жительства подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

По версии следствия, днём 31 августа компания детей зашла в подъезд жилого дома на ул. Ферганской в Красноярске. В это время там находился бездомный мужчина.

Он начал ругаться на детей и все, кроме девятилетней девочки, вышли на улицу. Мужчина совершил в отношении оставшейся в подъезде девочки насильственные действия сексуального характера.

Дети позвали на помощь взрослых. Злоумышленника задержал отец девочки. Бездомного арестовали, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ачинского района Красноярского края подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении своей дочери. По данным следствия, в сентябре пьяный мужчина надругался над своей 17-летней дочерью.

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