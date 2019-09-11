Ижевск, , 12:39 — REGNUM После попытки самоубийства у здания Госсовета Удмуртии 10 сентября, которую совершил в последствии скончавшийся 79-летний местный ученый возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

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В настоящее время следователи выехали на место происшествия. В рамках расследования планируется выяснить мотивы действий пострадавшего, будут опрошены знакомые погибшего и очевидцы инцидента. Будут назначен необходимый комплекс экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Также мужчина написал обращение к депутатам регионального парламента, призывая сохранить удмуртский эпос. По данному факту следствие проводит проверку. Проверку также проводит прокуратура республики. В распоряжении ведомства оказалось обращение, которое погибший и его знакомые раздавали депутатам Госсовета с призывом сохранить удмуртский эпос.

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После произошедшего мужчина был госпитализирован в первую РКБ, его ввели в медикаментозный сон. Спустя несколько часов, получив термические ожоги около 90% поверхности тела, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, то планирует разобраться в этой ситуации также на предмет доведения до самоубийства.

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