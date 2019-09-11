Тула, , 12:40 — REGNUM Сильное столкновение автомобиля «Мерседес» и грузовика «ГАЗ-3307» произошло 10 сентября 49-м километре дороги «Богородицк — Товарковский — Куркино» в Тульской области, сообщили в группе по пропаганде безопасного дорожного движения местного УМВД.

По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля сильно разогнался и въехал в грузовик, двигавшийся в том же направлении. От удара «ГАЗ-3307» опрокинулся. Иномарка тоже сильно пострадала.

Водители обоих автомобилей остались целы, но в каждом из них были пассажиры, и они получили небольшие травмы. После оказания медицинской помощи они были отпущены.