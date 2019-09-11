Красногорск, , 13:38 — REGNUM В Московской области должностных лиц ФГБУ «Канал им. Москвы» оштрафовали за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств. Как сообщается 11 сентября на портале региональной УФАС, в отношении сотрудников учреждения вынесено шесть постановлений о наложении штрафов на общую сумму в 60 тыс. рублей.

В антимонапольной службе напомнили, что ранее ФГБУ «Канал им. Москвы» уже было три раза оштрафовано за невыполнение в срок мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств жителей д. Карманово (Талдомский район Московской области). Теперь к административной ответственности привлечены конкретные должностные лица.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве подтвердили решение областного УФАС в отношении жалобы на проведение конкурса по отбору управляющих компаний на обслуживание многоквартирных домов в Подольске. Суд признал законными действия подольской администрации.

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