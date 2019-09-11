Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Школьный автобус перевернулся на шоссе недалеко от города Уолнат на севере штата Миссисипи (США). В результате ДТП водитель автобуса погиб, а восемь детей получили травмы разной степени тяжести. Об этом 11 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение Дорожного патруля Миссисипи.

«Водитель автобуса Честер Коул выбрался из кабины автобуса, упавшего в кювет, схватился за грудь и упал замертво», — рассказал коронер округа Бентон Ларри Хобсон.

По его словам, восемь раненых детей были доставлены в детскую больницу Le Bonheur в Мемфисе (штат Теннесси).

Врачи больницы уточнили, что четверо из детей находятся в тяжелом состоянии, остальным оказана медицинская помощь, после чего они покинули больницу.

Ведется следствие.