Донецк, , 12:35 — REGNUM Участники вооружённых украинских формирований заминировали территорию в 150 метрах от участка разведения сил возле села Петровское, сообщили 11 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Выявлена установка противником 32 противотанковых мин (TM-62) в районе села Богдановка, в 150 метрах к северу от края участка разведения в районе Петровского, чем создаётся угроза жизни и препятствие работе наблюдателей СММ (Специальной мониторинговой миссии — ИА REGNUM) ОБСЕ», — сказано в сообщении.

Отметим, ранее участники подгруппы по безопасности не смогли согласовать план-график устранения нарушений на пилотных участках разведения сил и средств «Петровское» и «Золотое». Было решено повторить попытку позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования начали укреплять свои позиции в районе посёлка Золотое, где планируется провести процедуру разведения сил.

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