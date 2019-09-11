Донецк, 11 сентября 2019, 12:35 — REGNUM Участники вооружённых украинских формирований заминировали территорию в 150 метрах от участка разведения сил возле села Петровское, сообщили 11 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Отметим, ранее участники подгруппы по безопасности не смогли согласовать план-график устранения нарушений на пилотных участках разведения сил и средств «Петровское» и «Золотое». Было решено повторить попытку позже.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования начали укреплять свои позиции в районе посёлка Золотое, где планируется провести процедуру разведения сил.
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